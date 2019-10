Το πάρτι για Halloween «πνίγηκε» στο αίμα – Νεκροί και τραυματίες στη Καλιφόρνια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από δεκάδες πυροβολισμούς που έπεσαν σε πάρτι για το Halloween σε σπίτι στην περιοχή Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Εκτός από τους νεκρούς υπάρχουν και εννέα τραυματίες και όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πέντε από τους τραυματίες χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα ενώ οι άλλοι τέσσερις έφεραν τραύματα που δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL

— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) October 30, 2019