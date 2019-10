Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε και ο διάδοχος του Αλ Μπαγκντάντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι και ο διάδοχος του του Αλ Μπαγκντάντι στην ηγεσία του ISIS είναι νεκρός.

Όπως αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νούμερο 1 αντικαταστάτης του νεκρού πλέον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους εξουδετερώθηκε από αμερικανικά στρατεύματα. «Το πιθανότερο να αναλάμβανε την κορυφαία θέση στην ιεραρχία (του ISIS)» έγραψε ο Τραμπ.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019