Newsweek: Πρώην αξιωματικός του Σαντάμ και καθηγητής ο νέος αρχηγός του ISIS

Ο Αμπντουλάχ Καρντάς, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων επί εξουσίας Σαντάμ Χουσεΐν, φαίνεται πως αποτελεί το νέο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Newsweek, o Καρντάς είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, τουλάχιστον στον τομέα του σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων του Χαλιφάτου, καθώς οι συνεχείς μετακινήσεις του αλ Μπαγκντάντι στην προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις ΗΠΑ, τον είχε καταστήσει σχεδόν παροπλισμένο.

«Ο Μπαγκντάντι ήταν μεν επικεφαλής στα χαρτιά, αλλά ασκούσε μικρή επιρροή. Δεν συμμετείχε στις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσης. Το μόνο που έκανε ήταν να λέει ναι ή όχι, δεν σχεδίαζε πράγματα» ανέφερε αξιωματούχος στο Newsweek.

Από τον περασμένο Σεπτέμβρη οι ΗΠΑ είχαν βρεθεί κοντά στα ίχνη του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, αρχηγού του Ισλαμικού κράτους και με μία επιδρομή στο κρησφύγετο του χθες τα ξημερώματα, τον κυνήγησαν πριν τελικά βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του με εκρηκτικά, τα οποία είχε πάνω του.

Ο Μπαγκντάντι ήταν ο υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενος στον κόσμο για έξι και πλέον χρόνια και οι Αμερικανοί χάρη σε πληροφορίες που εκμεταλλεύτηκαν από Κούρδους και Ιρακινούς, έφτασαν στην κρυψώνα του, στο χωριό Μπαρίσα, στην επαρχία της Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με την Guardian, η στιγμή που έφτασαν κοντά στα ίχνη του, ήταν όταν οι Ιρακινές αρχές, κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ένα τούνελ στην επαρχία της Ιντλίμπ, έπειτα από πληροφορίες που είχαν συλλέξει. Μάλιστα έκαναν και χρήση ρομπότ που προσπαθούσε να παρακολουθήσει τις κινήσεις του. Στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), μόλις άρχισαν να γαυγίζουν σκυλιά, ένας Αμερικανός στρατιώτης έδωσε την εντολή και άρχισε το κυνηγητό στα τούνελ, το οποίο κατέληξε στην αυτοκτονία του Μπαγκντάντι και τρία παιδιά τα οποία κρατούσε ως ασπίδα. Μέχρι να τον πλησιάσουν οι Αμερικανοί στρατιώτες έδωσαν μάχη με τους Ισλαμιστές μαχητές, οι οποίοι πυροβολούσαν τα 8 ελικόπτερα, τα οποία βρίσκονταν πάνω από το κτίριο, στο οποίο κρύβονταν ο ηγέτης τους.

[Video] – #Baghdadi ‘killing’: Anadolu Agency shoots video of area

Leader of terror group #Daesh, or #ISIS, was allegedly killed in US raid, according to reportshttps://t.co/zM5s37PwPo pic.twitter.com/u2B0hMlsd0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 27, 2019