«Κλείστε τον μέσα»: Άγρια γιούχα στον Τραμπ σε αγώνα μπέιζμπολ [βίντεο]

Με γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, θεατές σε αγώνα μπέιζμπολ στην Ουάσιγκτον.

Τα γιουχαϊσματα ξεκίνησαν όταν εμφανίστηκε η εικόνα του Τραμπ σε μια τεράστια οθόνη -λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε θριαμβολογώντας την εξόντωση του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι- ενώ ακολούθησαν πλάνα με στρατιώτες που βρίσκονταν μεταξύ των θεατών και οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν, για να αρχίσουν οι παρευρισκόμενοι να φωνάζουν: «Κλείστε τον μέσα!» απευθυνόμενοι στον Τραμπ, ένα σύνθημα που χρησιμοποιούσε συχνά ο ίδιος στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις αναφερόμενος στη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλή του από το Δημοκρατικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2016.

President Trump was booed loudly by the fans at Nats Park when he was shown on the big screen.

Then came a loud chant: “Lock him up.” @wusa9 pic.twitter.com/LBbgSAHd6k

— Adam Longo (@adamlongoTV) October 28, 2019