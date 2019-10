«Νεκρός ο ηγέτης του ISIS» λένε οι Αμερικανοί – Πώς έγινε η επιχείρηση στη Συρία

Με κομάντος, ελικόπτερα, αεροσκάφη και drones πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η επιχείρηση τα ξημερώματα της Κυριακής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αμερικανοί κομάντος έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.

Λίγο νωρίτερα η ίδια οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι οκτώ ελικόπτερα έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Σύριας όπου βρίσκονταν «ομάδες που πρόσκεινται στο Ισλαμικό Κράτος».

Βίντεο που έδωσαν στην κυκλοφορία συριακές οργανώσεις φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στην περιοχή που βρισκόταν ο αλ Μπαγκντάντι.

αξιωματούχους να δηλώνουν νωρίτερα ότι ο Μπαγκντάντι « σκοτώθηκε μαζί με τον προσωπικό του σωματοφύλακα στην Ιντλίμπ, αφού εντοπίστηκε το κρησφύγετό του την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει την οικογένειά του από την Ιντλίμπ προς τα τουρκικά σύνορα».

Το Συριακό Παρατηρητήριο υποστήριξε επίσης ότι στη διάρκεια της επιδρομής αυτής που διήρκησε δύο ώρες σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί.

Από την πλευρά του ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Twitter για «μια επιτυχημένη επιχείρηση» έπειτα από τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ σε επίπεδο πληροφοριών.

Successful& historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America.

— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019