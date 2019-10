Νέο μακελειό στο Τέξας: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε φοιτητικό πάρτι

Χάος επικράτησε σε γιορτή για την επιστροφή των φοιτητών στο Γκρίνβιλ του Τέξας, όταν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) ένας ένοπλος εισέβαλε στην αίθουσα και ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως με μια καραμπίνα.

Τοπικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 άτομα, ενώ πλήροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Στο πάρτι μετείχαν εκατοντάδες άτομα, ενώ λίγες ώρες πριν, πάνω από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν έναν κολλεγιακό αγώνα football. Η περιοχή βρίσκεται 72 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλλας.

Το μακελειό συνέβη στην κομητεία Χαντ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες, ούτε έχουν γίνει συλλήψεις. Πάντως η αστυνομία του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν έγινε στο campus.

There has been no active shooter situation in Commerce. There was an event outside Greenville, TX that may or not have involved students at this time. Further information will be posted when known.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, ένα άτομο έχει δεχθεί πυροβολισμό στο λαιμό. Τα θύματα μεταφέρονται σε νοσοκομεία στο Γκρίνβιλ, το Κουίνλαν και στο Κόμερς.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κοινωνικά δίκτυα δείχνει στιγμιότυπα από το σημείο. Σε άλλο βίντεο, άτομα φαίνονται να έχουν πέσει στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένα και ακούγονται ουρλιαχτά.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured.

What a nightmare, when will it be enough…

