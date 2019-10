Αυτή είναι η περιοχή που έγινε η επίθεση κατά του ηγέτη του ISIS [βίντεο]

27/10/19 • 10:54 | UPD 27/10/19 • 10:54 Newsroom eleftherostypos.gr

Δημοσιογράφος του NBC, του δικτύου που μετέδωσε από τα πρώτα την είδηση για τον θάνατο ηγέτη του ISIS, αλ Μπαγκντάντι

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Στο χωριό Μπαρίσα που κατά πληροφορίες βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας πραγματοποιήθηκε κατά πληροφορίες η επιχείρηση με στόχο τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους που, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Δημοσιογράφος του NBC, του δικτύου που μετέδωσε από τα πρώτα την είδηση για τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι, ανήρτησε στο Twitter του φωτογραφίες από την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Ο Ρίτσαρντ Ένγκελ μεταφέρει και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για εναέρια επιδρομή με ελικόπτερα αλλά και χρήση όπλων.

Picture of aftermath in Barisha, provided to @nbcnews, of aftermath of US raid that American officials are confident killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. Witnesses describe helicopter raid, air strike and small arms fire. pic.twitter.com/nkxE0TY81R — Richard Engel (@RichardEngel) October 27, 2019

Την ίδια ώρα στο Twitter κυκλοφορούν βίντεο που φέρεται να δείχνουν την περιοχή μετά την επιχείρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019

UPDATE: Video footage of the destroyed compound after the U.S special forces operation that reportedly killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, the compound where al-Baghdadi was located in the Barisha village in Syria's Idlib was taken out with an airstrike. pic.twitter.com/Lc6LhHOTaS — News_Executive (@News_Executive) October 27, 2019