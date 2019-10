Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις και τα άγρια επεισόδια στην Βαρκελώνη [εικόνες & βίντεο]

Άγριες συμπλοκές ξέσπασαν στη Βαρκελώνη στο τέλος μιας ειρηνικής πορείας, όπου 350.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της πλούσιας αυτής περιφέρειας της Ισπανίας.

Άνδρες των δυνάμεων καταστολής της αστυνομίας επιτέθηκαν με γκλομπς κατά βίαιων διαδηλωτών μετά την ειρηνική διαδήλωση κατά της καταδίκης σε κάθειρξη εννέα αυτονομιστών ηγετών.

Αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το αρχηγείο της Αστυνομίας στο κέντρο της Βαρκελώνης και πέταξαν πλαστικές μπάλες κατά αστυνομικών διαμαρτυρόμενοι για τη δράση των δυνάμεων ασφαλείας τις τελευταίες εβδομάδες στην Καταλονία.

In a strange move 5 police Spanish vans try to provoke the demonstrators in Barcelona. What are they doing inside the rally with vans? pic.twitter.com/cm06TbZUJS

