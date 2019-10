Brexit: Η ΕΕ έτοιμη για νέα παράταση – Ο Τζόνσον τρέχει να προλάβει

Η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών είναι ο μοναδικός τρόπος η Βρετανία να ξεπεράσει την κρίση που έχει προκαλέσει το ζήτημα του Brexit σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχθεί η αποχώρηση να αναβληθεί ως τον Ιανουάριο.

Αυτό δήλωσε χθες Τρίτη πηγή προσκείμενη στο γραφείο του αρχηγού των Συντηρητικών και πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, η οποία επιχειρηματολόγησε πως η Βουλή των Κοινοτήτων είναι «απόλυτα διχασμένη».

Νωρίτερα χθες, ο Τζόνσον ηττήθηκε στην ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε όσον αφορά την έγκριση της νομοθεσίας για την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, εξέλιξη η οποία τον ώθησε να αναστείλει τη διαδικασία και να ζητήσει από τις Βρυξέλλες να αποφασίσουν για αυτό που αποκάλεσε αίτημα του κοινοβουλίου να υπάρξει περαιτέρω αναβολή του διαζυγίου.

«Το Σάββατο, το κοινοβούλιο αιτήθηκε να υπάρξει αναβολή ως τον Ιανουάριο και σήμερα [χθες] το κοινοβούλιο σπατάλησε την τελευταία του ευκαιρία» η αποχώρηση να γίνει εντός προθεσμίας, είπε η πηγή. «Εάν οι Βρυξέλλες αποδεχθούν την καθυστέρηση που αιτήθηκε το κοινοβούλιο, τότε ο μοναδικός τρόπος η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά είναι η διεξαγωγή [πρόωρων] εκλογών», πρόσθεσε η πηγή που πρόσκειται στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αυτό το κοινοβούλιο είναι απόλυτα διχασμένο. Οι ψηφοφόροι πρέπει να επιλέξουν αν θέλουν το Brexit να ολοκληρωθεί με τον Μπόρις ή αν θέλουν να περάσουν το 2020 με δύο δημοψηφίσματα, για το Brexit και για τη Σκοτία, με [πρωθυπουργό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Εργατικών, τον Τζέρεμι] Κόρμπιν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε αργά σήμερα πως έπειτα από την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να θέσει σε αναστολή την νομοθετική διαδικασία για το Brexit, θα προτείνει στους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια νέα αναβολή της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

«Σε συνέχεια της απόφασης του Μπόρις Τζόνσον να παύσει την διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, και για να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα προτείνω στους 27 ηγέτες της ΕΕ να αποδεχθούν το βρετανικό αίτημα για μια παράταση. Για αυτό θα προτείνω μια γραπτή διαδικασία», τόνισε ο Τουσκ με tweet του.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019