Δύο μωρά τραυματίες στο Όσλο από το κλεμμένο ασθενοφόρο που παρέσυρε πεζούς

Ένας ένοπλος έκλεψε ασθενοφόρο σήμερα στο Όσλο και, καθώς απομακρυνόταν με το όχημα έπεσε πάνω σε μια οικογένεια και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, οι δύο από τους οποίους είναι μωρά, γνωστοποίησαν στο Ρόιτερ η νορβηγική αστυνομία και νοσοκομειακοί αξιωματούχοι.

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση αφού αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, ανέφερε η αστυνομία, η οποία προσέθεσε πως ο ύποπτος δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά. Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία, ανέφερε η αστυνομία.

«Δύο μωρά τραυματίσθηκαν αφού το κλεμμένο ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε μια οικογένεια. Είναι δίδυμα ηλικίας επτά μηνών και περιθάλπονται», δήλωσε στο Ρόιτερ εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, ο Άντερς Μπάγερ.

Oslo Attack Update : Police have seized two weapons: a shotgun and a Uzi machine gun and have also arrested a woman. According to local media police say the man who hijacked the ambulance was deliberately trying to mow people down.#Oslo #Norwaypic.twitter.com/6wdZzTFCBA — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 22, 2019

Τα τραύματά τους ωστόσο είναι ελαφρά, δήλωσε αργότερα η αστυνομία.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK έδειξε εικόνες ενός ασθενοφόρου να κινείται στη συνοικία Τόρσοβ του Όσλο ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου είπε πως το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανταποκρινόταν σε ένα περιστατικό ρουτίνας όταν το όχημα εκλάπη.

#BREAKING Both alleged perpetrators of today’s attack in #Oslo #Norway have been arrested, w/ police confirming both the man and woman were known to have ties to far-right extremism. A shotgun and Uzi were found with the suspects.https://t.co/5uy7xq4ziUhttps://t.co/Z5IOG23nuQ pic.twitter.com/m5SEeLCAtF — Rita Katz (@Rita_Katz) October 22, 2019

«Είχαν κληθεί για ένα συνηθισμένο τροχαίο ατύχημα όταν συνάντησαν τον ένοπλο», είπε ο Μπάγερ και προσέθεσε πως το νοσοκομείο εντόπισε γρήγορα το ασθενοφόρο χάρη στο ενσωματωμένο GPS.

«Μερικά λεπτά αργότερα ένα από τα άλλα ασθενοφόρα μας κατάφερε να σταματήσει το κλεμμένο όχημα πέφτοντας πάνω του. Η αστυνομία έφθασε μετά τη σύγκρουση και τον συνέλαβε», είπε.

Το ασθενοφόρο σταμάτησε μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο όπου είχε κλαπεί.

«Ένας ένοπλος έκλεψε ένα ασθενοφόρο, απομακρύνθηκε μ’ αυτό και χτύπησε μερικούς ανθρώπους. Τώρα τον έχουμε πιάσει», είπε στο Ρόιτερ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

#Breaking:

Several people including children were injured this evening, as a armed man, who Norwegian police officers claims he is "Norwegian" stole an ambulance & rammef people in #Oslo #Norway.

Police also shot at the stolen ambulance to stop it. pic.twitter.com/0Vl4KG3cg5 — JerusalemWarrior (@JerusalemVow) October 22, 2019

«Δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει ότι το περιστατικό αυτό σχετίζεται με την τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής επιχειρήσεων της αστυνομίας του Όσλο Έρικ Χέστβικ.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο… Διενεργούμε ευρεία, εντατική έρευνα», προσέθεσε σε μια ανακοίνωση η αστυνομία.