Με κατάρες, πέτρες και… σάπια φρούτα το «αντίο» των Κούρδων στα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία [βίντεο]

Οργίστηκαν οι Κούρδοι βλέποντας τα αμερικανικά στρατεύματα να αποχωρούν από τη βορειοανατολική Συρία και εκτόξευσαν λεκτικές κατάρες, σάπια φρούτα και πέτρες.

Τα εναπομείναντα στρατεύματα των ΗΠΑ στη βορειοανατολική πλευρά της χώρας ολοκλήρωσαν την αναχώρηση τη Δευτέρα, με τα κομβόι να περνάνε μέσα από πόλεις όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η περιφερειακή πρωτεύουσα του Κασμίλι, ένας κόμβος συνεργασίας μεταξύ Αμερικανών αξιωματικών και Κούρδων αξιωματούχων καθ ‘όλη τη διάρκεια του πολέμου ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, ήταν μεταξύ των λιγότερο φιλόξενων σημείων στη διαδρομή αυτή. Καθώς τα πολεμικά φορτηγά των ΗΠΑ με τις μεγάλες αμερικανικές σημαίες, περνούσαν μέσα από την πόλη και κατευθύνθηκαν προς το Ιράκ, ομάδες τοπικών πληθυσμών έριχναν σάπια φρούτα και λαχανικά και καταριόντουσαν τους στρατιώτες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνάει από μια περιοχή στο Καμισλί.

«Οι Αμερικανοί δραπετεύουν σαν ποντίκια», φώναζαν προς τα άρματα μάχης που περνούσαν.

«Ντροπή σας», ακούγονταν να φωνάζουν άλλοι.

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 9 Οκτωβρίου μια μεγάλη επιχείρηση στο βορειοανατολική Συρία εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

