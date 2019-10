Βούρκωσε ο Γιούνκερ στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής: Περήφανος που υπηρέτησα την Ευρώπη

Συναισθηματική φόρτιση είχε η σημερινή ημέρα για τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καθώς, εκτός απροόπτου, ήταν η τελευταία Σύνοδος Κορυφής, στην οποία έδωσε μετείχε.

«Θα είμαι πάντα περήφανος, μέχρι το τέλος της ζωής μου, που υπηρέτησα την Ευρώπη» δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μετά από 147 Συνόδους Κορυφής. Μάλιστα ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που βρισκόταν παρόντες. «Κάποιοι από εσάς βρίσκεστε τριγύρω μου για χρόνια, κάποιοι από εσάς είστε καινούριοι. Παρακολουθούσα με ενδιαφέρον τι γράφατε και τι λέγατε», είπε. Ορισμένοι πάντως δεν αποκλείουν να υπάρξει και νέα, έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, πριν τη λήξη της θητείας του προέδρου της Κομισιόν, εφόσον το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τη συμφωνία για το Brexit.

Ανάλογη φόρτιση υπήρξε και για τον Ντόναλντ Τουσκ, που επίσης αποχωρεί από την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από τους δημοσιογράφους για τα… κακά αστεία που έχει πει κατά καιρούς.

Και οι δύο πολιτικοί διαφώνησαν έντονα με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. «Ήταν λάθος», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι ντροπιάστηκε, ενώ κάλεσε τις δύο χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. «Ας είμαστε καθαροί: Δεν φταίνε γι’ αυτό Β. Μακεδονία και Αλβανία. Και οι δύο χώρες έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε και έχουν το δικαίωμα να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ», είπε.

Για «ιστορικό λάθος» της Ευρώπης έκανε λόγο ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, λέγοντας πάντως ότι δεν ήταν αποτυχία.

Νωρίτερα, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες κρατών-μελών της ΕΕ ευχαρίστησαν τους δύο πολιτικούς για όσα προσέφεραν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, που μετά από πολυετή παρουσία, αποχωρεί από την ηγεσία της Κομισιόν. Μάλιστα, τους πρόσφεραν και φωτογραφίες, με τους δύο πολιτικούς να προεδρεύουν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

"Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe"

