Βίντεο από την στιγμή των αναταράξεων μέσα στο αεροπλάνο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ

Επεισοδιακή ήταν μία εσωτερική πτήση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Πακιστάν καθώς το αεροπλάνο τους έπεσε σε σφοδρή καταιγίδα και δεν κατάφερε να προσγειωθεί δύο φορές.

Φωτορεπόρτερ του Reuters, που επέβαινε στο RAF Voyager, περιέγραψε την πτήση ως μία από τις πλέον ταραχώδεις που έχει ποτέ βιώσει στα 25 χρόνια που ταξιδεύει αεροπορικώς.

Το αεροσκάφος τους αναγκάστηκε να ματαιώσει τη διαδικασία προσγείωσης στις πακιστανικές πόλεις Ραουαλπίντι και Ισλαμαμπάντ και τελικά επέστρεψε στην πόλη της Λαχώρης, από όπου είχε απογειωθεί αρχικά.

This footage shows Prince William and Kate’s plane shaking and bouncing around after getting caught up in a thunderstorm over Pakistan.

The plane was in the air for more than two hours for a 25-minute journey due to the bad weather.

