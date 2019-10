Η Τουρκία συμφώνησε σήμερα να αναστείλει τη στρατιωτική της επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία και να την τερματίσει οριστικά εφόσον οι κουρδικές δυνάμεις αποσυρθούν από την περιοχή εντός πέντε ημερών, με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα Ουάσινγκτον και Άγκυρα.

Για να επιτραπεί η αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων «μέσα σε 120 ώρες, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τουρκικής εκστρατείας ‘Πηγή Ειρήνης’ θα ανασταλούν και η στρατιωτική επέμβαση θα τερματιστεί οριστικά μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αποχώρηση», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έπειτα από περισσότερες από τέσσερις ώρες συνομιλιών που είχε στο τουρκικό προεδρικό μέγαρο με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι κουρδικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από μια περιοχή σε βάθος 32 χιλιομέτρων, η οποία αναμένεται τελικά να γίνει «ζώνη ασφαλείας» για την οποία η Τουρκία αγωνίζεται εδώ και μήνες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιβεβαίωσε τη συμφωνία, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο μιας «κοινής τουρκο-αμερικανικής διακήρυξης στη βορειοανατολική Συρία» και δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίς το βράδυ. «Αναστέλλουμε την επιχείρηση, δεν την τερματίζουμε», αποσαφήνισε ο Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους.

«Μπορούμε να σταματήσουμε την επιχείρηση μόνο όταν (οι κουρδικές δυνάμεις) αποχωρήσουν εντελώς από την περιοχή», πρόσθεσε, αρνούμενος, ωστόσο, να μιλήσει για κατάπαυση του πυρός. «Μια εκεχειρία τερματίζεται μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών», είπε. Ο Πενς δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις θα αρθούν όταν η Τουρκία τερματίσει την στρατιωτική επίθεση όπως αναφέρεται στη σημερινή συμφωνία.

Η τουρκική επίθεση έχει σκοτώσει σχεδόν 500 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 100 αμάχων, και έχει εκτοπίσει 300.000 ανθρώπους από την έναρξή της στις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η τουρκο-αμερικανική συμφωνία επιτυγχάνεται ενώ οι μάχες μαίνονται ακόμη στη βόρεια Συρία, ειδικά στο Ρας αλ Αίν, μια πόλη στα σύνορα της Τουρκίας.

Ο κορυφαίος κούρδος πολιτικός Αλντάρ Τζελίλ με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya καλωσόρισε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, τονίζοντας ωστόσο πως οι κουρδικές δυνάμεις θα αμυνθούν σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Η συμφωνία έγινε αμέσως δεκτή με ενθουσιασμό από την Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «σπουδαία μέρα» για την Τουρκία και τους Κούρδους. «Έχουμε μια πενθήμερη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Τραμπ από το Φορτ Ουόρθ στο Τέξας. «Οι Κούρδοι είναι απίστευτα χαρούμενοι με αυτήν τη λύση» συμπλήρωσε, διατυπώνοντας την ικανοποίησή του καθώς οι διαπραγματεύσεις καρποφόρησαν «τόσο σύντομα».

Εντούτοις οι Τούρκοι ηγέτες θεωρούν ότι με αυτήν πέτυχαν μια απόλυτη νίκη.

Αν εφαρμοστεί τουρκο-αμερικανική συμφωνία, η Άγκυρα θα πετύχει όλους τους βασικούς της στόχους, τους οποίους είχε ανακοινώσει όταν ξεκίνησε την στρατιωτική της επέμβαση πριν από οχτώ μέρες. Θα ελέγχει μια λωρίδα τουλάχιστον 30 χλμ βάθους στη Συρία, με τους κούρδους της πολιτοφυλακής YPG να είναι υποχρεωμένοι να αποσυρθούν.

Επίσης, ο τουρκικός στρατός θα έχει τον κύριο έλεγχο στην «ζώνη ασφαλείας» στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ και Τουρκίας

Μάλιστα, ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Άγκυρα πέτυχε «ακριβώς ό,τι ήθελε» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι Κούρδοι μαχητές θα αναγκαστούν να παραδώσουν τον βαρύ οπλισμό τους και οι στρατιωτικές τους θέσεις θα καταστραφούν, ξεκαθάρισε ο Τσαβούσογλου, σημειώνοντας επίσης πως δεν δόθηκαν εγγυήσεις κατά την διάρκεια των συνομιλιών για την μεθοριακή συριακή πόλη Κομπάνι.

Ο Πενς τόνισε πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που συμφώνησαν να αποχωρήσουν και πως ήδη αποσύρουν τις δυνάμεις τους.

Ο Πενς ανέφερε ότι βασικός σκοπός της Ουάσινγκτον ήταν η παύση των εχθροπραξιών και αυτόν τον σκοπό τον πέτυχε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτηση στο twitter δήλωσε πως είναι πεπεισμένος πως οι κοινές προσπάθειες με τις ΗΠΑ θα προάγουν την ειρήνη και τη σταθερότητα μετά τη συμφωνία Άγκυρας και Ουάσινγκτον για παύση της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία.

«Κύριε πρόεδρε, πολλές περισσότερες ζωές θα σωθούν όταν νικήσουμε την τρομοκρατία, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ερντογάν, απαντώντας σε μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, μιλώντας για «σπουδαία νέα».

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2019