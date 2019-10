Κατάπαυση του πυρός στην βόρεια Συρία για 120 ώρες συμφώνησαν Πενς και Ερντογάν

Συμφωνία με την Τουρκία για κατάπαυση του πυρός στη Συρία διάρκειας 120 ωρών επιτεύχθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ευρισκόμενος στην Αγκυρα, Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς υποστήριξε ότι υπάρχει επικοινωνία με τις συριακές δυνάμεις προκειμένου οι ΗΠΑ να διευκολύνουν την απόσυρσή τους από την περιοχή της ζώνης ασφαλείας των 30 χιλιομέτρων.

Όπως ανέφερε, υπάρχει συμφωνία να μην υπάρξει στρατιωτική δράση στο Κομπάνι. Επιπρόσθετα η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από κοινού να καταπολεμήσουν τον ISIS στην Συρία.

Ως αντιστάθμισμα στη συγκεκριμένη «υποχώρηση» οι ΗΠΑ προσφέρουν μερική απόσυρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς σχετικά με την οριστική κατάπαυση του πυρός και την οριστική αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη Συρία έθεσε ως χρονικό όριο μετά το πέρας της οριστικής απόσυρσης των κουρδικών και συριακών δυνάμεων από τα συγκεκριμένα εδάφη (δηλαδή τις 120 ώρες).

Πριν τις δηλώσεις του Πενς – που είχε επικοινωνήσει ήδη με τον Αμερικανό Πρόεδρο- ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σπεύσει να πανηγυρίσει με τον προσφιλή τρόπο του, δηλαδή μέσω Twitter, για «σπουδαία νέα από την Τουρκία… Ευχαριστώ Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν!».

Το tweet του Αμερικανού Προέδρου

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019