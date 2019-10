Το «τερμάτισε» ο Τραμπ: ΗΠΑ και Ιταλία είναι σύμμαχοι από την Αρχαία Ρώμη [βίντεο]

Τα social media έφριξαν με τις ανιστόρητες και αδιανόητες ατάκες που πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα.

Αρχικά, δεκάδες ήταν οι αναφορές στο Twitter, που ισχυρίζονταν πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε πολλάκις τον Ιταλό πολιτικό «Μοτσαρέλα» κατά τη διάρκεια του πύρινου λόγου του για τους κοινούς δεσμούς ΗΠΑ και Ιταλίας. «Συγγνώμη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον Πρόεδρο της Ιταλίας «Πρόεδρο Μοτσαρέλα» αρκετές φορές» γράφει κάποιος στο Twitter.

I'm sorry did the President of the United States call the President of Italy "President Mozzarella" several times

