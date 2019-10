Απίστευτο: Ρώσοι στρατιώτες βγάζουν selfies σε εγκαταλελειμμένη αμερικανική βάση στη Συρία [βίντεο]

Το γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες σε μια εγκαταλελειμμένη αμερικανική στρατιωτική βάση στη βόρεια Συρία, μετά τη διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση αποχώρηση.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει μια αμερικανική βάση στην πόλη Μανμπίτζ, που εγκατέλειψαν άρον-άρον οι Αμερικανοί ανοίγοντας δρόμο στην τουρκική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κατά των Κούρδων – συμμάχων μέχρι πρότινος της Ουάσιγκτον στον πόλεμο κατά του ISIS στη Συρία.

Russians have been taking a look at a former US military base in Syria, which the Americans abandoned in haste this weekend. “Yesterday they were here & today we are here,” this man says. “Let’s see how they lived.” https://t.co/HieyUOtgZf

— Bryan MacDonald (@27khv) October 15, 2019