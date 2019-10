Χαμός στην Ολλανδία: Παρέλυσε η χώρα από αγροτικές κινητοποιήσεις με τρακτέρ [εικόνες]

Χιλιάδες Ολλανδοί αγρότες έβγαλαν σήμερα τρακτέρ σε αυτοκινητοδρόμους.

Οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους στο πλαίσιο της εκστρατείας διαμαρτυρίας τους μετά τις απόπειρες να επιρριφτεί σ’ αυτούς η ευθύνη για τη ρύπανση με άζωτο.

Τα κομβόι των τρακτέρ ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με προορισμό την Ουτρέχτη και οι αγρότες σκοπεύουν να μεταφέρουν αργότερα τη διαμαρτυρία τους στη Χάγη, όπου σχεδιάζονται χωριστές διαδηλώσεις.

Είναι η τρίτη φορά που οι αγρότες οργανώνουν ημέρα διαμαρτυρίας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που άρχισαν τον Μάιο, όταν δικαστήριο αποφάνθηκε πως η Ολλανδία παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων.

Μποτιλιαρίσματα στους αυτοκινητοδρόμους σημειώνονται σήμερα σε μήκος 375 χιλιομέτρων, ιδιαίτερα γύρω από την Ουτρέχτη, σύμφωνα με τον οργανισμό οδηγών και οδών ANWB. Ένα κυβερνητικό περιβαλλοντικό ινστιτούτο, για το οποίο οι αγρότες λένε πως ευθύνεται για τη δημοσίευση παραπληροφόρησης σχετικά με τις εκπομπές αζώτου, βρίσκεται στην Ουτρέχτη.

«Πέρυσι δεν άκουγες τίποτε για άζωτο και τώρα ξαφνικά είναι ένα θανάσιμο ζήτημα», είπε στον κρατικό ραδιοσταθμό NOS ο Μίσα Μπάουβερ της Αμυντικής Δύναμης Αγροτών.

«Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι της πόλης που έχουν δύο φυτά στο μπαλκόνι τους και λένε ‘η φύση υποφέρει’».

Netherland farmers on the march against technocracy https://t.co/o28pATnTpy

— CatherineAustinFitts (@TheSolariReport) October 11, 2019