Υπέγραψε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας ο Τραμπ – Μαίνεται η μάχη στο Μανμπίτζ της Συρίας

Οι απειλές προς την Τουρκία και τον Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν για κυρώσεις, έγιναν πράξη από τις ΗΠΑ στην διάρκεια της νύχτας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για κυρώσεις κατά τριών υπουργών (Άμυνας, Εσωτερικών και Ενέργειας) και των υπουργείων τους, με τα πρώτα μέτρα να προβλέπουν την δέσμευση τυχόν πόρων τους στην αμερικανική διαδικασία, ενώ και οι διεθνείς συναλλαγές τους θα εμποδίζονται από δω και στο εξής. Με το διάταγμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα αυξηθούν επίσης κατά 50% οι δασμοί στον χάλυβα, ενώ θα «παγώσουν» την εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία.

Το διάταγμα έρχεται ως ένα πρώτο -αυστηρό- μέτρο κυρώσεων, καθώς το Κογκρέσο πιέζει για ακόμη πιο σκληρά μέτρα κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ο Τούρκος ηγέτης δέχτηκε «αυστηρές παρατηρήσεις» από τον Τραμπ σε επικοινωνία που είχαν, για να σταματήσει την επέλαση του Τουρκικού στρατού και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους.

Παρά τις κυρώσεις ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός προκάλεσε και πάλι αίσθηση με ένα tweet του, όπου επιστράτευσε ακόμη και τον… Ναπολέοντα Βοναπάρτη. «Είπα στους στρατηγούς μου, γιατί πρέπει εμείς να πολεμάμε για τη Συρία και τον Άσαντ για να προστατεύουμε τα εδάφη του εχθρού μας; Όποιος θέλει να βοηθήσει τη Συρία να προστατεύσει τους Κούρδους, κανένα πρόβλημα, είτε είναι η Ρωσία, είτε η Κίνα είτε ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Ελπίζω να τα πάνε καλά, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά», έγραψε χαρακτηριστικά.

After defeating 100% of the ISIS Caliphate, I largely moved our troops out of Syria. Let Syria and Assad protect the Kurds and fight Turkey for their own land. I said to my Generals, why should we be fighting for Syria….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019