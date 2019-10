Ο Τραμπ ανακοίνωσε τις βαριές οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την εισβολή της στη Συρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία λόγω της εισβολής της στη Συρία και αυτές ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει εντολή ώστε οι δασμοί στον χάλυβα, θα επανέλθουν στο 50%, όπως ήταν πριν από τη μείωση που έγινε τον Μάιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν επίσης άμεσα τις διαπραγματεύσεις, που διεξάγονται από το υπουργείο Εμπορίου, με σεβασμό στην εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

