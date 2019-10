Λίγο πριν από την κόλαση η Συρία – Οι Κούρδοι συμμαχούν με τον Άσαντ απέναντι στην Τουρκία

Ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος. Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν συμφωνία με την Δαμασκό .

Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας με την Δαμασκό για την ανάπτυξη του συριακού στρατού κατά μήκος της τουρκοσυριακής μεθορίου την Κυριακή, πέμπτη ημέρα της τουρκικής επίθεσης κατά των κουρδικών δυνάμεων στην βορειοανατολική Συρία.

«Για να αντιμετωπισθεί η τουρκική επίθεση και να εμποδισθεί η συνέχισή της, επιτύχαμε συμφωνία με την συριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων με στόχο την υποστήριξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κουρδικής ηγεσίας.

Ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, χωρίς να διευκρινίσουν τις ζώνες ανάπτυξης των δυνάμεων της Δαμασκού.

Η συριακή κυβέρνηση και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις διεξήγαγαν συνομιλίες σε ρωσική βάση της Συρίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κούρδο πολιτικό αξιωματούχο.

Στο παρελθόν, οι συριακές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε ορισμένες κουρδικές περιοχές για να αποτραπεί μία τουρκική επίθεση.

«Μονάδες του αραβικού συριακού στρατού βρίσκονται καθ΄οδόν προς τον Βορρά για να αντιμετωπίσουν την τουρκική επίθεση στο συριακό έδαφος», μετέδωσε το πρακτορείο Sana.

Παράλληλα, κούρδος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε δήλωσε ότι «διαπραγματεύσεις» διεξήχθησαν ανάμεσα στην ημιαυτόνομη κουρδική διοίκηση και την συριακή κυβέρνηση.

«Εξετάσθηκαν όλες οι επιλογές απέναντι στην επίθεση της Τουρκίας. Η κυβέρνηση (της Δαμασκού) πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να αντιμετωπίσει την επίθεση», δήλωσε ο κούρδος αξιωματούχος.

Στο τέλος του 2018, όταν η Αγκυρα απειλούσε με πολεμική επιχείρηση κατά του κουρδικών δυνάμεων στην Συρία, οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) είχαν καλέσει τον συριακό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή της πόλης Μανμπίζ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται από την περιοχή.

Ο συριακός στρατός είχε τότε αναπτυχθεί σε μία περίμετρο γύρω από την πόλη , χωρίς να εισέλθει σε αυτήν .

Επί δεκαετίες περιθωριοποιημένοι και θύματα διακρίσεων εκ μέρους των αρχών της Δαμασκού, οι Κούρδοι εγκαθίδρυσαν ντε φάκτο καθεστώς αυτονομίας στην βόρεια Συρία εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο της Συρίας που ξεκίνησε το 2011.

Η Δαμασκός αρνείται αυτό το καθεστώς αυτονομίας και, κατά το παρελθόν, η συριακή ηγεσία είχε χαρακτηρίσει «προδότες» τους κούρδους μαχητές όταν εκείνοι συμμάχησαν με την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του πολέμου κατά των τζιχαντιστών.

Φοβούμενοι τουρκική επίθεση, οι Κούρδοι είχαν ήδη τον περασμένο χρόνο συνομιλίες με την Δαμασκό για το μέλλον των περιοχών τους, αλλά οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν ολοκληρώθηκαν.

Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

Η Τουρκία και οι συμμαχικές της δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην βόρεια Συρία για να απωθήσουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία θεωρείται από την Αγκυρα «τρομοκρατική οργάνωση».

Σε διάστημα πέντε ημερών, τουλάχιστον 104 κούρδοι μαχητές, καθώς και περί τους εξήντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί κατά τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παρατηρητηρίου. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει την έξοδο 130.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq

This is the moment the convoy was hit

A journalist was doing a facebook live so he caught it all on camera

via @mutludc pic.twitter.com/PtKHM6pI7w

— Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 13, 2019