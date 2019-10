Στα… μαχαίρια Μέρκελ-Ερντογάν για την εισβολή στη Συρία – Ετοιμάζει κυρώσεις για Τουρκία ο Τραμπ

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ στη διάρκεια μιας σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν, ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο να τερματίσει άμεσα τη στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

«Η καγκελάριος υποστήριξε τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Τούρκου προέδρου.

Η απαίτηση Άνγκελα Μέρκελ, δεν φάνηκε επηρεάζει τον Ερντογάν ο οποίος την κατηγόρησε για στήριξη των Κούρδων κι όχι του συμμάχου της του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης της Τουρκίας!».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter, προϊδεάζει για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων κατά της Άγκυρας, μετά από την τουρκική εισβολή και την αιματοχυσία στη Συρία.

«Συζητάω με τον Λίντσεϊ Γρέιαμ και πολλά μέλη του Κογκρέσου, ανάμεσά τους και Δημοκρατικοί για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο, ίσως χρειαστεί επιπλέον νομοθεσία. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει. Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019