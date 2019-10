Εκτέλεσαν αρχηγό κουρδικού κόμματος στη Συρία – Εικόνες σοκ

Νεκρή από τουρκικά πυρά έπεσε η Hevrin Khalaf, αρχηγός του κόμματος «Μελλοντική Συρία».

Σύμφωνα με το kurdistan 24» σκοτώθηκε όταν Τούρκοι στρατιώτες έστησαν ενέδρα και προσπάθησαν να καταλάβουν έναν δρόμο.

«Με μεγάλη θλίψη και στενοχώρια το κόμμα Μελλοντική Συρία θρηνεί την μάρτυρα Hevrin Khalaf, που σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε το πατριωτικό και πολιτικό της καθήκον» ανακοίνωσε το κόμμα.

Here are the murderer gangs of leader of Future of Syria Party MARTYR Hevrin Khalaf. pic.twitter.com/bYDwWolc1N

Το στέλεχος του κόμματος Nobahar Mustafa, ανέφερε πως η Khalaf ταξίδευε από το καντόνι Τζαζίρα στην Άιν Ίσα, όταν οι μισθοφόροι της Τουρκίας της έκλεισαν τον δρόμο, και σκότωσαν όλους τους ανθρώπους που ήταν μαζί της.

Ανέφερε επίσης ότι την έσυραν έξω από το αυτοκίνητο και την εκτέλεσαν.

The auto of SG of Future of Syria Party Hevrin Khalaf who was executed.

via @c1wan pic.twitter.com/tuoH2UVyFz

— Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 12, 2019