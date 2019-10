Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Εκκενώνονται περιοχές λόγω πυρκαγιών [βίντεο]

Σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις βρίσκεται η Καλιφόρνια, ενώ εκκενώνονται περιοχές.

Η Καλιφόρνια, η οποία κάηκε πέρσι τον Αύγουστο, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς σφοδρές δασικές πυρκαγιές, που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, έχουν καταστρέψει πολυάριθμα κτίρια στο νότιο τμήμα της Πολιτείας, όπου περιοχές εκκενώνονται και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Μια πυρκαγιά σε έκταση περίπου 16.000 στρεμμάτων, που ονομάσθηκε Saddleridge Fire, εκδηλώθηκε σε συνοικία στο βόρειο Λος Άντζελες γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα) χθες, Πέμπτη. Ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν διαταγές για την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Κέντρα φιλοξενίας δημιουργήθηκαν κατεπειγόντως για να στεγασθούν οι άνθρωποι αυτοί.

Οι θερμοί άνεμοι, χαρακτηριστικοί αυτής της Πολιτείας, θα συνεχισθούν να εντείνουν τις επικίνδυνες συνθήκες μέχρι σήμερα το βράδυ, προειδοποίησαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS). Ριπές ανέμου ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιές σε δένδρα και γραμμές ηλεκτροδότησης, διευκρίνισαν.

Drive through Porter Ranch, California, shows fast-moving flames that have swept through communities overnight. https://t.co/Eo0j7hvy9A pic.twitter.com/OX4kkGQlqG

Εντυπωσιακές εικόνες από φλόγες που απειλούν οδούς και κατοικίες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Firefighters are battling multiple blazes across California as gale-force winds and dry weather posed a critical fire threat. More here: https://t.co/QENEiEBPd6 pic.twitter.com/Eec8BIjkvs

