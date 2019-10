Οι ΗΠΑ «πιέζουν» την Τουρκία για τη Συρία: Αποκλιμάκωση της έντασης πριν γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ, ζητώντας από την Άγκυρα να βρει έναν τρόπο να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία πριν γίνει «ανεπανόρθωτη».

Ο Έσπερ υπογράμμισε επίσης πως η εισβολή της Τουρκίας μπορεί να έχει «σοβαρές συνέπειες» για την Τουρκία, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Ενώ ο υπουργός επανέλαβε ότι εκτιμάμε τη διμερή στρατηγική σχέση μας, αυτή η εισβολή υπάρχει κίνδυνος να έχει σοβαρές συνέπειες για την Τουρκία», αναφέρεται σε δήλωση του Πενταγώνου σχετικά με τη συνομιλία του Έσπερ με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας και προστίθεται ότι ο Αμερικανός υπουργός τόνισε πως οι ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να βλάψουν αμερικανικό προσωπικό στη Συρία.

«Στο πλαίσιο του τηλεφωνήματος, ο υπουργός Έσπερ ενθάρρυνε έντονα την Τουρκία να διακόψει τις δράσεις στη βορειοανατολική Συρία για να αυξήσει την πιθανότητα οι ΗΠΑ, η Τουρκία και οι εταίροι μας να μπορέσουν να βρουν κοινό δρόμο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης πριν αυτή γίνει ανεπανόρθωτη», δήλωσε ο Έσπερ.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι έχουν σκοτωθεί 342 Κούρδοι ενώ έχουν επιβεβαιώσει ότι σκοτώθηκε και ένας Τούρκος Αξιωματικός στο τουρκικό έδαφος έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες εννέα πολίτες, ενώ τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχουν σκοτωθεί και 10 Τούρκοι στρατιώτες.

Στις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά μίλησε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης στη Συρία.

Με ένα tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τρία πιθανά σενάρια από πλευράς ΗΠΑ. Το πρώτο είναι να στείλει στρατεύματα και να λήξει την επιχείρηση, το δεύτερο να επιβάλει σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Τουρκία και το τρίτο να μεσολαβήσει ώστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι Κούρδοι και Τούρκοι και να λήξει η επίθεση.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019