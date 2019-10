Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Μάντσεστερ [βίντεο]

Επίθεση με μαχαίρι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Παρασκευής σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Οπως μεταδίδει το BBC άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Arndale τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw

— John Greenhalgh (@JohnGre07881147) October 11, 2019