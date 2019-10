Θρίλερ με τις εκρήξεις σε ιρανικό τάνκερ που έπλεε κοντά στην Τζέντα – Το χτύπησαν ή όχι πύραυλοι;

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι το ιρανικό πετρελαιοφόρο Sabiti δέχθηκε σήμερα επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα και υπέστη ζημιές, μετέδωσε η ιρανική δημόσια τηλεόραση.

«Αυτοί που κρύβονται πίσω από την επίθεση ευθύνονται για τις συνέπειες αυτής της επικίνδυνης περιπέτειας, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκλήθηκε», δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο επλήγη δύο φορές καθώς έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Λίγο νωρίτερα η Ιρανική Εθνική Εταιρεία Πετρελαιοφόρων (NIOC) διέψευσε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι πύραυλοι από την Σαουδική Αραβία έπληξαν το ιρανικό πετρελαιοφόρο. Το Reuters διευκρινίζει ότι η εταιρεία στην ανακοίνωσή της δεν διαψεύδει ότι πύραυλοι έπληξαν το πλοίο της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να επιρριφθούν ευθύνες για την έκρηξη που προκλήθηκε στο δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στην Σαουδική Αραβία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

#BREAKING: Reports show that the attack on #Iran's oil tanker #Sinopa is not carried-out directly by Royal #SaudiArabia Navy in #RedSea near #Jeddah. Sources close to Iranian owner of the ship claim that is a sabotage is most likely carried-out by #AlQaeda on request of #KSA! pic.twitter.com/qpxtRaW4Og

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 11, 2019