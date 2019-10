Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Αμπί Αχμέντ πήρε το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Αμπί Αχμέντ, πήρε το νόμπελ Ειρήνης καθώς είναι ο άνθρωπος που σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Το βραβείο κερδίζει κάθε χρόνο το άτομο ή ο οργανισμός που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Οι 304 υποψηφιότητες αποτελούνταν από 219 προσωπικότητες και 85 οργανισμούς.

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία, μακρόχρονοι εχθροί που ενεπλάκησαν σε συνοριακό πόλεμο το 1998-2000 αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019