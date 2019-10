Η Τουρκία επιτίθεται στην Συρία: 277 νεκροί ενώ ο Τραμπ μιλά και για στρατιωτική παρέμβαση

Για τρίτη ημέρα συνεχίζει η Τουρκία τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας αφήνοντας πίσω της – σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας – «277 νεκρούς τρομοκράτες», τραυματίες, χιλιάδες ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις εστίες.

Μετά από νέες επιχειρήσεις που έκαναν οι τουρκικές δυνάμεις στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης», «απελευθέρωσαν», όπως αναφέρουν, 11 χωριά στις περιοχές Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αΐν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σημαντικά, χωρίς φυσικά να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς και οι άμαχοι.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση στον λογαρισμό του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας «49 τρομοκράτες από PKK/PYD-YPG εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης». Επομένως ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατών που έχουν εξουδετερωθεί από την αρχή της επιχείρησης ανέρχεται σε 277».

Μετά την κατακραυγή των ευρωπαϊκών χωρών για την απόφαση του Ερντογάν να εισβάλει στη βορειοδυτική Συρία, ο Τούρκος πρόεδρος για άλλη μια φορά εμφανίστηκε απειλητικός, λέγοντας πως θα γεμίσει την Ευρώπη με μετανάστες, καθώς ισχυρίζεται πως δεν έχει εισπράξει η χώρα του τα χρήματα που απαιτεί από την ΕΕ. Το ίδιο απειλητικός ήταν και ο Μελβούτ Τσαβούσογλου που στις σκέψεις των Αμερικανών για κυρώσεις, τόνισε πως «η Τουρκία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο».

Turkish President #Erdogan threatened European Union today. If EU attempts to describe our operation as invasion, our job is easy, we'll open the borders and send 3.5 million Syrian refugees to you. pic.twitter.com/Y2npZKq1Vc

Σε μια παράλληλη διπλωματική εξέλιξη τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίσαε την Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει την εισβολή της Τουρκίας στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ως προς τα επόμενα βήματα.

Οι προσδοκίες να υπάρξει διεθνής παρέμβαση ήταν ούτως ή άλλως λιγοστές πριν από τη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη: το ΣΑ του ΟΗΕ παραμένει βαθιά διχασμένο επί χρόνια όσον αφορά τη Συρία κι ευρύτερα τη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ εξέφρασαν ανησυχία ότι το νέο μέτωπο που άνοιξε θα κλιμακώσει την αστάθεια, θα επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση και θα πυροδοτήσει νέες προσφυγικές ροές. Ο Γιούργκεν Σουλτς, πρεσβευτής της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση καταδίκασε την τουρκική εισβολή «με τον πλέον σθεναρό τρόπο».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ρωσία ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση ομόφωνης απόφασης. Μετά τη συνεδρίαση, ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια δεν απέκλεισε την ομόφωνη έγκριση μιας ανακοίνωσης. Αλλά γι’ αυτό, διευκρίνισε, «πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι άλλες διαστάσεις της συριακής κρίσης, όχι μόνο η τουρκική επιχείρηση», αναφερόμενος στην «παράνομη στρατιωτική παρουσία» στη συριακή επικράτεια των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ Κέλι Κραφτ προειδοποίησε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείςα την Τουρκία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» αν δεν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των αμάχων. Δεν εξήγησε ποιες θα είναι αυτές.

Έπειτα από μια συζήτηση των 15 κρατών μελών σε τεχνικό επίπεδο, η Ρωσία αιτήθηκε να της επιτραπεί να ζητήσει οδηγίες από τη Μόσχα και αποφασίστηκε να δοθεί σε όλες τις χώρες η δυνατότητα να κάνουν σχόλια ως σήμερα Παρασκευή στις 17:00 [ώρα Ελλάδας]. Κατόπιν το κείμενο είτε θα εγκαταλειφθεί, ή θα αρχίσει η διαδικασία υιοθέτησής του, όπως εξήγησαν διπλωμάτες.

Στις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά μίλησε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης στη Συρία.

Με ένα tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τρία πιθανά σενάρια από πλευράς ΗΠΑ. Το πρώτο είναι να στείλει στρατεύματα και να λήξει την επιχείρηση, το δεύτερο να επιβάλει σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Τουρκία και το τρίτο να μεσολαβήσει ώστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι Κούρδοι και Τούρκοι και να λήξει η επίθεση.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019