Η φρίκη του πολέμου από την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία σε εικόνες

10/10/19 • 18:48 | UPD 10/10/19 • 19:06 Α.Ν.

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Η καταστροφή άρχισε να προελαύνει για ακόμα μια φορά μετά και την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας την Τετάρτη στα βορειοανατολικά της Συρίας.

Οι εικόνες που έρχονται από τα σύνορα της Συρίας με τη Τουρκία, προκαλούν…σοκ. Μια λέξη που «ακούγεται» πολύ τις τελευταίες μέρες και ώρες όμως είναι η πραγματικότητα.

Τα πρώτα θύματα άρχισαν να φτάνουν στα νοσοκομεία με τον υποτυπώδη εξοπλισμό για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ λίγο παρακάτω έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την ταφή των πρώτων νεκρών. Ο ουρανός σκοτεινός από τον καπνό, εξαιτίας των βομβαρδισμών και των ρουκετών. Καπνοί που βγαίνουν και από σπίτια απλών ανθρώπων.

Αυτή είναι η εικόνα από την «επιχείρηση Πηγή Ειρήνης» που πραγματοποιεί η Τουρκία. Οι εικόνες που έχουν τραβηχτεί εντός των περιοχών της Συρίας που δέχεται επίθεση είναι λιγοστές, με εξαίρεση κυρίως αυτές που αναρτούν οι επίσημοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του YPG ή κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τα διεθνή ειδησεογραφικό δίκτυα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουλάχιστον 31 μαχητές των κουρδικών δυνάμεων και 8 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από χθες από τα αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά του πυροβολικού του τουρκικού στρατού.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες μιλούν ακόμα και για περισσότερους από 100 νεκρούς.

Εγκατέλειψαν πάνω από 60.000 άνθρωποι τα σπίτια τους

Από την Τετάρτη το μεσημέρι όταν και έγινε γνωστή η εισβολή των Τούρκων χιλιάδες άνθρωποι στοιβαγμένοι σε καρότσες φορτηγών, έχουν μαζέψει τα λιγοστά υπάρχοντα που μπορούν και προσπαθούν να σωθούν από τον όλεθρο και τον θάνατο.

Όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί αφότου ξεκίνησε η επίθεση της Τουρκίας εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων. «Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, διαφεύγοντας από τους τομείς των συνόρων (με την Τουρκία), ιδιαίτερα από τις ζώνες του Ρας αλ-Αΐν και του Ντερμπασιγέ», ανέφερε το Παρατηρητήριο διευκρινίζοντας πως οι εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς εδάφη που βρίσκονται ανατολικότερα, προς την πόλη Χασακέ.

Αντίποινα με επιθέσεις σε τούρκικες πόλεις

Τραγικός είναι και ο απολογισμός καθώς το απόγευμα της Πέμπτης τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτες που έγινε εναντίον τουρκικών παραμεθόριων πόλεων από την κουρδική πολιτοφυλακή της Συρίας.

Οι νεκροί; Άμαχοι μεταξύ αυτών και ένα μωρό, ενώ ακόμα 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Ένα μωρό από τη Συρία ηλικίας 9 μηνών, ο Μουχάμεντ Όμαρ, και ένας (Τούρκος) δημόσιος υπάλληλος, που εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών, ο Τζιχάν Γκιουνές, έπεσαν ως μάρτυρες» επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση του κυβερνείου της Σανλιούρφα, επαρχίας που συνορεύει με τη Συρία.

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν από ρουκέτες και οβίδες όλμου που ερρίφθησαν από τη Συρία και έπληξαν τις πόλεις Ακτσακαλέ και Τζεϊλανπινάρ.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX — Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019

Rezan Muhammad Ismail (child pictured) injured during Turkish bombardments in Western Tell-Abyadh, northern Syria — #SDF reports both parents were among casualties during the shelling. pic.twitter.com/eJq1blinqx — Rudaw English (@RudawEnglish) October 10, 2019

Two children, 10 yo child lost his life, the other, a girl was injured in the Turkish indiscriminate bombardment on the city of #Qamishli, NE #SYRIA @RichardEngel @rabrowne75 @RepTomGarrett @IgnatiusPost pic.twitter.com/Odwo69ZymN — Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019

pic.twitter.com/egpLrb3qED — Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019

Christian family of five in #Qamishlo injured inside their home during Turkish shelling — Rudaw reporter. pic.twitter.com/H87l4Ka2Q2 — Rudaw English (@RudawEnglish) October 9, 2019

Εγκατέλειψαν πάνω από 60.000 άνθρωποι τα σπίτια τους

#Rudaw team inside of Tell Abyad (Girê Spi), northern #Syria shows the town deserted as Turkish shelling continues. pic.twitter.com/tUOms8yGQY — Rudaw English (@RudawEnglish) October 10, 2019

























Αντίποινα με επιθέσεις σε τούρκικες πόλεις

YPG/PKK rocket attacks injure 16 civilians in SE #Turkey Rockets and mortars fired from YPG/PKK-occupied areas in northern #Syria hit Turkish border towns#OperationPeaceSpringhttps://t.co/gvfYynwQyT pic.twitter.com/rmZzOkvFLb — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 10, 2019

PKK/PYD-YPG terrorists, who aim to create a terror corridor in the East of the Euphrates, have been carrying out mortar and rocket attacks against civilian areas by hiding in civilian buildings, schools and hospitals. #TurkeyJustKilledTerrorist#OperationPeaceSpring pic.twitter.com/RIdxTMv90g — #ANDIMIZ #VATAN SAĞOLSUN (@orcuntcvatan) October 10, 2019