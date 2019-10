Το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο N-TV μετέδωσε πως σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς στην Αυστρία και δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Η έκρηξη έγινε σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης σκουπιδιών το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο με τα αίτια της έκρηξης να είναι προς το παρόν άγνωστα.

Fire crews have rushed to the scene after an explosion at a garbage disposal facility near #Linz airport in #Austria – local media https://t.co/cjZOR4bwxJpic.twitter.com/5PcJl7YM7y

— RT (@RT_com) October 10, 2019