«Κόλαση» στην Συρία: Οι Τούρκοι προελαύνουν, οι Κούρδοι αντιστέκονται [εικόνες & βίντεο]

Στο έδαφος της βορειοανατολικής Συρίας, ανατολικά του Ευφράτη, βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες χερσαίες δυνάμεις του τουρκικού στρατού εξαπολύοντας την τελική φάση της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» όπως την έχει ονοματίσει η Άγκυρα.

Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, πάνω από 180 επιθέσεις κατά Κουρδικών στόχων, όπως λέει το υπουργείο Αμυνας της χώρας, ωστόσο έρχονται εικόνες από γειτονιές αμάχων όπου επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς τους.

Σπίτια έχουν καταστραφεί και μάλιστα 8 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός προς το παρόν, ο αριθμός των τραυματιών.

Statement by Minister of National Defence, Hulusi Akar, on Operation Peace Spring. pic.twitter.com/hSsmiRnmdC

«Οι κομάντος μας συνεχίζουν να προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη» αναφέρεται σε ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης η οποία συνοδεύεται από εικόνες Τούρκων στρατιωτών.

Αυτό που αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, είναι πως οι βομβαρδισμοί έχουν πλήξει ακόμη και τις χριστιανικές κοινότητες, όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, σύμφωνα με το North Press Agency. Βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με αμάχους να μεταφέρονται τραυματισμένοι στα νοσοκομεία, ενώ κάνουν λόγο για προσπάθεια «αφανισμού των Κούρδων από πλευράς Τουρκίας».

Fleeing civilians tell CNN they don't know where to go

CNN's @clarissaward speaks to civilians who are attempting to escape the chaos in Syria. https://t.co/x3nqaK1xon pic.twitter.com/nKvhnzk71R

— CNN (@CNN) October 9, 2019