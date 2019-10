Θα μπορούσε κάποιος να το αποκαλέσει μια εκδήλωση της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Να αναφερθεί σε κοινωνιολογικά ερείσματα. Πολλά θα μπορούσαν να γραφτούν από κοινωνιολογικής απόψεως και να αποτελέσουν ένα δείγμα του πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα, πώς επιδρά και αλληλεπιδρά ένα πρόσωπο παγκόσμιας απήχησης όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η νεαρή που έγινε τόσο δυνατή ώστε να αποτελέσει αντικείμενο χλεύης από αρνητές κυρίως της κλιματικής αλλαγής, μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα σύμβολο. Κι αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα κατ΄επιθυμία της.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία της στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το κλίμα, έγινε τόσο…viral, ώστε μια death metal μπάντα στη χώρα της έφτιαξε τραγούδι με τα λόγια της. Αυτό φαίνεται πως ήταν μόνο το πρώτο βήμα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ταιριάζει σε όλα τα είδη μουσικής. Κι αυτό αποδεικνύεται από το remix που έφτιαξε ο γνωστός dj Fatboy Slim. Ο Slim έδεσε την ομιλία της με synth-electro ήχο και το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό, αν μη τι άλλο. Αν δούμε και κόσμο να το χορεύει και να το μετατρέπει σε hit, τότε θα τα έχουμε δει όλα.

#GretaThurnberg mashed with @FatboySlim – Right Here, Right Now. pic.twitter.com/InbZLf3awU

— David Scott (@TheKiffness) September 24, 2019