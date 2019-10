«Το να πάμε στη Μέση Ανατολή ήταν η χειρότερη απόφαση στην ιστορία»: Νέα ανάρτηση Τραμπ για την απόσυρση από τη Συρία

Για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπεραμύνεται της απόφασής του για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, λίγο πριν την έναρξη της επιχείρησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, ο Τραμπ αναφέρει πως οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει οκτώ τρισεκατομμύρια δολάρια για να πολεμήσουν στη Μέση Ανατολή.

«Χιλιάδες σπουδαίοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Εκατομμύρια αντίπαλοι σκοτώθηκαν. Το να πάμε στη Μέση Ανατολή ήταν η χειρότερη απόφαση που έχει παρθεί στην ιστορία της χώρας μας!», αναφέρει.

Ισχυρίζεται πως οι ΗΠΑ πήγαν σε έναν πόλεμο έχοντας ψεύτικες πληροφορίες πως υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής «ενώ δεν υπήρχε τίποτα», «δείχνοντας» ουσιαστικά τον Μπαράκ Ομπάμα.

Πλέον «οι σπουδαίοι στρατιώτες μας και ο στρατός μας επιστρέφει πίσω», τονίζει ο Τραμπ.

….IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019