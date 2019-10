Δύο νεκροί από επίθεση με πολυβόλα και χειροβομβίδα σε συναγωγή στην Γερμανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην πόλη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας και η αστυνομία ανέφερε ότι αναζητεί υπόπτους που διέφυγαν από το σημείο.

Η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Bild ανέφερε στον ιστότοπό της πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από μια συναγωγή. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μια χειροβομβίδα εκτοξεύθηκε επίσης σε εβραϊκό νεκροταφείο. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild ανάμεσα στους νεκρούς είναι μία γυναίκα ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χάλε», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο Twitter. «Σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί. Οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν με ένα όχημα. Διενεργούμε επείγουσες έρευνες και ζητούμε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη συλλάβει ένα άτομο και αναζητούνται και άλλα. Παράλληλα επισημαίνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη επίθεση, ενώ αναζητείται και το αυτοκίνητο στο οποίο κατά πληροφορίες επέβαιναν.

Η επίθεση σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του χρόνου στον ιουδαϊσμό.

Η γερμανική υπηρεσία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέφερε πως ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Χάλε έχει κλείσει.

