Θρίλερ στον «αέρα»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω πυρκαγιάς στον κινητήρα

Αεροσκάφος των Αιθιοπικών Αερογραμμών πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντακάρ καθώς ένας κινητήρας του φλεγόταν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρίας του αερολιμένα, προσθέτοντας ότι κανείς από τους 90 επιβάτες αλλά και από πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Το Boeing 767 που πραγματοποιούσε την πτήση Ντακάρ – Αντίς Αμπέμπα μόλις είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σενεγάλης, όταν ο πιλότος του ζήτησε να κάνει μεταβολή και να προσγειώσει το αεροσκάφος επειγόντως.

«Στις 08.10 (11.10 ώρα Ελλάδας) λάβαμε σήμα για ένα πρόβλημα σε κινητήρα αεροσκάφους εν πτήση, της εταιρίας Ethiopian Airlines, και αυτομάτως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μπορέσαμε να ανοίξουμε έναν διάδρομο με τον πύργο ελέγχου ώστε το αεροσκάφος να προσγειωθεί και οι πυροσβέστες στο έδαφος να μπορέσουν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τιντιάν Τάμπα.

Ethiopian Airlines 767 makes emergency landing in Dakar with one of its engines on fire. No injuries reported. https://t.co/Y7YAp34osU pic.twitter.com/o0e945PIZF

