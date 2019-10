Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ραντεβού του με τον Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου

Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου.

Την είδηση για τον Τούρκο ηγέτη επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι βολικά ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πραγματικότητα φτιάχνουν το χαλύβδινο δομικό πλαίσιο για τα F-35 μαχητικά τζετ. Ήταν επίσης καλοί στη συνεργασία, βοηθώντας με να σώσω πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ, και να επιστρέψουν σε καλή υγεία, μετά από αίτημά μου, τον πάστορα Μπράνσον που είχε ακόμη πολλά χρόνια κάθειρξης. Επίσης, θυμηθείτε, και είναι σημαντικό, ότι η Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με καλή υπόληψη. (σ.σ ο Ερντογάν) Έρχεται στις ΗΠΑ ως φιλόξενούμενός μου στις 13 Νοεμβρίου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στο tweet του το hashtag «ατελείωτοι πόλεμοι».

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very…..

