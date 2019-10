Τούρκικο υπ. Άμυνας: Ολοκληρώθηκαν όλες οι προετοιμασίες για την εισβολή στην Συρία

Ολοκληρώθηκαν όλες οι προετοιμασίες για την αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία, γνωστοποίησε μέσω Twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η δημιουργία «ασφαλούς ζώνης» θεωρείται ουσιώδης για να υπάρξει σταθεροποίηση και ειρήνη στην περιφέρεια και οι Σύροι να ζουν με ασφάλεια, υποστήριξε ταυτόχρονα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών.

Ξεκίνησαν τις επιθέσεις

Η Τουρκία πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα, και σήμερα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιησε σειρά βομβαρδισμών χθες, Δευτέρα, το βράδυ και στη διάρκεια της περασμένης νύκτας με αποτέλεσμα τον θάνατο 12 «αυτονομιστών τρομοκρατών», ένας όρος που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για τα μέλη του PKK.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019