Η Τουρκία επιτέθηκε στην Συρία: Το πυροβολικό έπληξε θέσεις Κούρδων

Το πυροβολικό της Τουρκίας έπληξε χθες Δευτέρα το βράδυ θέσεις κουρδικών ένοπλων ομάδων που ανήκουν στην αντικυβερνητική συμμαχία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκας, μετέδωσε ο συριακός ραδιοφωνικός σταθμός Σαμ.

Σύμφωνα με τις πηγές του σταθμού, τουρκικά πυροβόλα στοχοθέτησαν κουρδικές θέσεις ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες στις τάξεις των Κούρδων. Ο γγ του ΟΗΕ καλεί «όλα τα μέρη» να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη Συρία

Κουρδικά ΜΜΕ, ωστόσο, μερικά λεπτά αργότερα, διέψευσαν τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή σε θέσεις του SDF στη Συρία.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

