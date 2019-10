Φήμες ότι ξεκίνησε η επιδρομή των Τούρκων στη Συρία – Διαψεύδουν οι Κούρδοι [βίντεο]

Αργά το βράδυ της Δευτέρας υπήρχαν πληροφορίες που διαψεύστηκαν από τους Κούρδους ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα.

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία» μετέδωσε το Al-Mayadeen, επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Κουρδικά ΜΜΕ, ωστόσο, μερικά λεπτά αργότερα, διέψευσαν τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή σε θέσεις του SDF στη Συρία.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019