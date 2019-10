Ξεκάθαρο μήνυμα Τουσκ στη Τουρκία: Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο επανέλαβε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, μέσω του twitter.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Τουσκ ανέφερε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη σχετικά με τις εξελίξεις τόσο στο Κυπριακό όσο και στο θέμα της κυπριακής ΑΟΖ και την «εισβολή» του Γιαβούζ στο τεμάχιο 7.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

I am in permanent contact with President @AnastasiadesCY. Turkey’s continued illegal drilling activities only undermine good neighbourly relations between the EU and Turkey. The EU stands united behind Cyprus.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 7, 2019