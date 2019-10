Ο Λευκός Οίκος είπε το «ναι» στην Τουρκία για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία

Πράσινο φως για την τουρκική «επιχείρηση» στη βόρεια Συρία δίνει ο Λευκός Οίκος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της Κυριακής, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν ούτε θα συμμετέχουν στην «επιχείρηση», ενώ κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δεν θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μάλιστα η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν αρνηθεί την πρόταση της Ουάσινγκτον για να αναλάβουν την ευθύνη για όσους μαχητές του Ισλαμικού κράτους είχαν προέλθει από τις χώρες τους.

Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αναλάβουν τη διαχείριση της κράτησης των εν λόγω μαχητών, καθώς κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να διαρκέσει πολλά χρόνια και να έχει μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος καθιστά την Τουρκία υπεύθυνη για να διαχειριστεί το πρόβλημα με «όλους τους μαχητές του ISIS που συνελήφθησαν στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια μετά την ήττα του εδαφικού «Χαλιφάτου» από τις ΗΠΑ».

Turkey sends nine truckloads carrying military vehicles and one bus carrying reinforcements to its border with Syria hours after President Erdogan announces his army ready to start operations against YPG terrorists pic.twitter.com/rNhldjNGWp

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 5, 2019