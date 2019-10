Χαμός στην Καλιφόρνια: Εκρήξεις σε φεστιβάλ Oktoberfest [εικόνες & βίντεο]

Πανικός προκλήθηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ Oktoberfest.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή, όταν εξερράγη ο μετασχηματιστής σε πυλώνα ρεύματος και πως οι τραυματίες, πολίτες και πυροσβέστες, είναι τουλάχιστον 30.

Πολλοί χρήστες των social media, έχουν καταγράψει την έκρηξη σε βίντεο και φωτογραφίες, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο πυλώνας βρισκόταν κοντά σε εστιατόρια και καταστήματα, δίπλα ακριβώς στην περιοχή που διεξαγόταν το φεστιβάλ. Μέσα σε δευτερόλεπτα σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε όλα τα μαγαζιά.

three huge explosions at Oktoberfest in Huntington Beach…everyone evacuated from what we saw but I hope everyone is okay pic.twitter.com/7diejAFur0

— Lana Del Lae (@LaetansX) October 6, 2019