Εξιτήριο για Μπέρνι Σάντερς μετά το έμφραγμα που υπέστη

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, υπέστη έμφραγμα σύμφωνα με τους γιατρούς του.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς πήρε εξιτήριο χθες Παρασκευή από το νοσοκομείο, με τους γιατρούς του να επιβεβαιώνουν ότι υπέστη έμφραγμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Μετά από δυόμισι ημέρες στο νοσοκομείο αισθάνομαι πολύ καλά και μετά από λίγες μέρες απουσίας, δεν μπορώ να περιμένω να επιστρέψω στη δουλειά», δήλωσε ο γερουσιαστής του Βερμόντ, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτησή του στο Twitter με μια φωτογραφία που τον εμφανίζει να βγαίνει από το νοσοκομείο με υψωμένη γροθιά, πλάι στη σύζυγό του.

I want to thank the doctors, nurses, and staff at the Desert Springs Hospital Medical Center for the excellent care that they provided. After two and a half days in the hospital, I feel great, and after taking a short time off, I look forward to getting back to work. pic.twitter.com/HjBc9LPjo4

«Ο γερουσιαστής Σάντερς διαγνώσθηκε με έμφραγμα του μυοκαρδίου», δήλωσαν οι γιατροί του 78χρονου υποψήφιου στην ανακοίνωσή τους. Η κατάσταση του ήταν «σταθερή κατά την άφιξη» στο νοσοκομείο και δύο στεντ «τοποθετήθηκαν εγκαίρως σε μια φραγμένη στεφανιαία αρτηρία. Οι άλλες αρτηρίες ήταν φυσιολογικές».

Ο Μπέρνι Σάντερς θα παραστεί στο ντιμπέιτ στις 15/10

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το βράδυ της Τρίτης, στο Λας Βέγκας στη Νεβάδα, ο Σάντερς αισθάνθηκε πόνους στον θώρακα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο αναστέλλοντας μέχρι νεωτέρας την προεκλογική του εκστρατεία. Το επιτελείο του ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής θα παραστεί στο ντιμπέιτ της 15ης Οκτωβρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν οι 12 επικρατέστεροι υποψήφιοι για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Την Πέμπτη, η σύζυγός του είπε ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην κατοικία του στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, μετά το εξιτήριο. «Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το προσωπικό του νοσοκομείου στο Ντέζερτ Σπρινγκς για την εξαιρετική φροντίδα που παρείχαν», πρόσθεσε ο Σάντερς.

Hello everybody! We’re in Las Vegas. I’m feeling so much better.

Thank you for all of the love and warm wishes that you sent me.

See you soon on the campaign trail. pic.twitter.com/nk3wWIAuE7

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 5, 2019