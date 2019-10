Τέσσερις αστυνομικοί νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι

Τέσσερις αστυνομικοί, μεταξύ αυτών μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από χτυπήματα με μαχαίρι σήμερα μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού αφού δέχθηκαν επίθεση από έναν εργαζόμενο, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, στην επίθεση στα κεντρικά της αστυνομίας έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα και τρεις άνδρες.

«Ανακοινώνουμε με λύπη τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τριών ανδρών και μιας γυναίκας. Τρεις αστυνομικοί και ένα διοικητικό στέλεχος» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Ετς.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο φερόμενος δράστης είναι ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών».

Ο δράστης «δεν είχε ποτέ εκδηλώσει δυσκολίες στη συμπεριφορά του» υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

