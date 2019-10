Ήρωας: 15χρονος σκοτώθηκε προστατεύοντας την μικρή αδερφή του από διαρρήκτη

Ηρώα χαρακτηρίζουν αμερικανικά ΜΜΕ έναν 15χρονο που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να προστατέψει την πεντάχρονη αδελφή του από έναν διαρρήκτη που είχε εισβάλει στο σπίτι τους.

Το περιστατικό συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου στη Φλόριντα, την ίδια πολιτεία όπου στις αρχές του μήνα ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού βρήκε έναν άλλο διαρρήκτη να μαγειρεύει ατάραχος στην κουζίνα του. Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Σάρλοτ ο μικρός ήρωας ήρθε αντιμέτωπος με τον διαρρήκτη και στην πάλη που ακολούθησε φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα.

The family said Khyler Edman died protecting his 5-year-old sister when a man broke into their home last Thursday. https://t.co/EtBPAUVwVF

— WPEC CBS12 News (@CBS12) October 1, 2019