Απίστευτο: Βρετανοί ακτιβιστές έριξαν με μάνικα κόκκινη μπογιά στο υπουργείο Οικονομικών [βίντεο]

Με τη μάνικα ενός πυροσβεστικού οχήματος περιέλουσαν κόκκινη μπογιά το υπουργείο Οικονομικών, ακτιβιστές της περιβαλλοντικής ομάδας Extinction Rebellion, θέλοντας να προσελκύσουν την προσοχή για την αποτυχία, όπως λένε, της κυβέρνησης να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή.

Οι ακτιβιστές εκτόξευσαν 1.800 λίτρα κόκκινης μπογιάς. Κάποια στιγμή μάλιστα έχασαν τον έλεγχο της μάνικας. Οι ακτιβιστές έγραψαν επίσης με σπρέι το σύνθημα «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε την κλιματική αλλαγή» στους τοίχους του κτιρίου.

Μετά το συμβάν, τέσσερις ακτιβιστές στάθηκαν πάνω στο πυροσβεστικό όχημα στο οποίο είχε αναρτηθεί ένα πανό που έγραφε: «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τον θάνατο του κλίματος». Τα σκαλιά του υπουργείου Οικονομικών είχαν πλημμυρίσει με κόκκινη μπογιά.

«Το υπουργείο Οικονομικών εμποδίζει τις προσπάθειες άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής επειδή νοιάζεται μόνο για την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας από τους ακτιβιστές, ο Μπεν.

«Δεν αντιλαμβάνεται πως η αέναη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί στον θάνατο του κλίματος», είπε ο Μπεν. «Το κόκκινο συμβολίζει τους ανθρώπους που πεθαίνουν τώρα στον Παγκόσμιο Νότο και επίσης τους ανθρώπους που θα αρχίσουν να πεθαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής σε όλο τον κόσμο, αν δεν κάνουμε τίποτα». Παγκόσμιος Νότος (Global South) είναι οι περιοχές που άλλοτε ήταν γνωστές ως «Τρίτος Κόσμος», «αναπτυσσόμενες χώρες», ως «λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες» ή ως «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες».

Solidarity with @ExtinctionR in London who have been arrested for using a fire engine to spray the Treasury building with 1,800 litres of fake blood.

The action is to protest the vast sums of money the UK pores into carbon-intensive projects 👇#ClimateAction pic.twitter.com/RL3oIkCBoc

— Extinction Rebellion Ireland (@ExtinctRebelsIE) October 3, 2019