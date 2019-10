Τουλάχιστον ένας νεκρός από επίθεση σε σχολείο στην Φινλανδία [εικόνα]

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ένα επαγγελματικό λύκειο που βρίσκεται μέσα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουόπιο, στην ανατολική Φινλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με πυροβόλα όπλα και ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άτομα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων STT ή τρεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα devdiscourse.com.

«Η σορός ενός ανθρώπου βρέθηκε στους χώρους του επαγγελματικού λυκείου στο εμπορικό κέντρο Χέρμαν του Κουόπιο» ανέφερε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για το τι συνέβη ή τι προκάλεσε τη βία.

#Finlande On signale 1 mort et 10 personnes blessées (2 graves) lors d'un incident violent dans une salle pour étudiants au centre commercial de #Kuopio, ont rapporté la police et les médias finlandais

L'assaillant était armé d'une épée, il a été neutralisé par la police#Finland pic.twitter.com/17v2S1tJmq

