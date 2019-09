Ξύπνησε μνήμες του 1999 ο μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη [εικόνες & βίντεο]

26/09/19 • 15:33 | UPD 26/09/19 • 15:33 Newsroom eleftherostypos.gr

Πανικός στις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Κατέρρευσε μιναρές ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε σήμερα την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με σεισμολογικά παρατηρητήρια, με αποτέλεσμα κάτοικοι να βγουν στους δρόμους, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ούτε για θύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως αισθάνθηκαν τα κτίρια να τρέμουν στην πόλη στη διάρκεια του σεισμού και πρόσθεσαν πως μερικά γραφεία και σχολεία εκκενώθηκαν προσωρινά.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter πως δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πληροφορίες για ζημιές ούτε για τραυματίες.

Το σεισμολογικό παρατηρητήριο του Κάντιλι και το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών ανακοίνωσαν πως το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων δυτικά της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Σηλυβρίας.

Η δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 12,6 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το Κάντιλι. Το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης πως το μέγεθος της δόνησης ήταν 5,7 βαθμοί.

📷: People poured into streets after the earthquake in #Istanbul pic.twitter.com/Pd6tMRj6i1 — Ahval (@ahval_en) September 26, 2019

Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό ρήγμα και ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον «Big One», τον μεγάλο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σ’ αυτή τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

The minaret of a mosque in #İstanbul's Avcılar collapsed after the 5,8 magnitude earthquake pic.twitter.com/F4I2Yh3Wqg — Ali Özkök (@Ozkok_A) September 26, 2019

Το 1999 σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την πόλη Ιζμίτ, 90 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι.

Powerful 5.9 earthquake has struck Istanbul, Turkey, and adjoining areas pic.twitter.com/NtAXaPBuTp — Khalid khi (@khalid_pk) September 26, 2019