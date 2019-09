Πολύ δυνατός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη [εικόνες & βίντεο]

Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ έγινε στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο στις 14:00 το μεσημέρι, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το σεισμολογικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης ο σεισμός ήταν 5,7 Ρίχτερ ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ελλάδας αναφέρει πως ο σεισμός είναι 5,2 Ρίχτερ.

Την ίδια στιγμή το CNN TURK αναφέρει πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διάρκεια πάνω από 15 δευτερόλεπτα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πόλη των εκατομμυρίων κατοίκων με πολλούς να έχουν βγει στους δρόμους πανικόβλητοι.

Powerful 5.9 earthquake has struck Istanbul, Turkey, and adjoining areas pic.twitter.com/NtAXaPBuTp

A strong earthquake hits istanbul and everyone is out of buildings.. #deprem #earthquake #turkey #istanbul pic.twitter.com/p98AZIOG2U

